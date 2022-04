Alain CHRISTIAENS

Bonjour,



Sorti en 1982 de L'École Supérieure des Arts Saint-Luc Liège Belgique.



Aujourd'hui, je suis gestionnaire et créateur d'entreprises et de concept.



Mon parcours se dirige rapidement vers les entreprises en construction, après avoir créé ma 1ère entreprise en 1983, je me dirige vers la construction clé en main en 1986.



Je deviens agent Immobilier en 1987 pour offrir les services d'achats de terrains pour mes clients en nouvelle construction et de vente de leur bien existant, pour permettre de réaliser leur projet.



J'occupe successivement les postes suivants :



1983 Indépendant: Entreprise de menuiserie



1987 Gérant de la S.P.R.L Centrale de l'Habitat

Service à la construction et construction clé sur porte

Service Immobilier



1993 Gérant de la S.P.R.L Groupe Christiaens

Service à la construction et construction clé sur porte

Service Immobilier



1999 Administrateur délégué de Home Enterprise Connectivity S.A.

Service à la construction et construction clé sur porte

Immobilière A.C.I.



2001 Administrateur délégué de la S.A. Luxury Service Home

Société de droit luxembourgeois

Service à la construction



2001 Administrateur délégué de la S.A. Housing Invest society

Société de droit luxembourgeois

Régie publicitaire Immobilière, Portail Internet de communication, Magazine en ligne



2001 Administrateur délégué de la S.A. Housing Project Society

Service à la construction et services publicitaires Immobilier



2004 Administrateur de la S.A. Oxy group

Service Immobilier, Produit de nettoyage industriel



Je découvre l'informatique au travers des entreprises que je gère et assume la gestion informatique, réparations et conception suivant le type de travail de mes employés.



En 1998 je me spécialise dans la présentation de mes différentes activités sur Internet.



En 2000 je suis les cours donnés au Cépégra à Gosselie pour devenir Webmaster, de suite je crée mes propres sites Internet pour mes entreprises.



En 2003 je me spécialise dans la création de sites Internet au travers de builder en ligne que je mets à disposition de ma clientèle.



En juin 2005 je crée mon 1er portail de communication par l'Internet.

http://www.communicationUser.com



Depuis je propose des outils de création de site Web en ligne et je deviens Éditeur Web de Magazines spécialisés.



En aout 2006 je réduis mes investissements personnels dans mes activités de construction et d'immobilier pour me consacrer aux activités sur Internet.



Fin 2006 éditeur et rédacteur du MagazineArray



En 2007 création du référencement des commerçants et d'entreprises par l'appellation Magazine LBA Les Bonnes Adresses http://www.MagLBA.com



Novembre 2012 Fondateur du Club des Elites

http://www.clubdeselites.com



Avril 2013 Fondateur de PNL AUDIO INSTITUT

http://www.pnl-audio-institut.com



Juin 2014 Co Fondateur de l'Ecole MLM

http://www.ecole-mlm.com



Mes compétences :

Développement personnel

Webmaster

Infographiste

Rédacteur

Finance

PNL

CONSEIL DE GESTION

MLM

Marketing relationnel