Luigi LORIGNE

Consultant en ingénierie patrimoniale Rhétorès Finance



Nous privilégions les relations personnalisées et les stratégies sur mesures conduites sur le long terme. Le client, où qu’il se trouve, conserve toujours le même interlocuteur. Nous proposons un service de gestion patrimoniale haut de gamme et à forte valeur ajoutée, dans le cadre d’une relation transparente et loyale. Notre ambition est de répondre aux attentes de nos clients gage de leur confiance et leur fidélité.



Option de suivi:



Audit et conseil patrimonial

Accompagnement

Agrégation de comptes

Conciergerie administrative

Gestion conseillée

Mandat de gestion

Family Office



LES SERVICES



Un accompagnement patrimonial et financier indépendant :



Audit global

Conception d’un plan de gestion

Sélection des investissements

Suivi proactif des portefeuilles financiers

Accompagnement familial et patrimonial





Notre mission est de vous accompagner dans la réflexion et la mise en place de solutions patrimoniales et financières. Rhétorès Finance offre :



Des services de conseil d’expert à une clientèle sélectionnée

Un accès à une série de véhicules d’investissement exclusifs

Des outils intéractifs de suivi et gestion





La transparence de nos méthodes de gestion et de rémunération, alliées à notre culture du résultat fondent la confiance de nos clients.







confidentialité,réactivité,performance et expertise.



Mes compétences :

Family office

Big expert

Harvest

EXPERTISE