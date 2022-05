Luigi MOUNGUENGUI

Fort d’un savoir faire scientifique général (Maîtrise en chimie appliquée aux

industries et Master Pro en Chimie pour les Sciences Ingénierie et

Environnement), j'ai développé le savoir être en entreprise en faisant mes

premiers pas dans les usines de production et les bureaux d'études. Ainsi, suivant

le secteur d'activité dans lequel je suis intervenu, j'ai été très souvent lié aux

problématiques de Qualité de Production et de Process, par l'étude des axes

d'amélioration, de modernisation et de mise en conformité de l'appareil de

production tout en évaluant les risques industriels.

Aujourd'hui je suis au service Maintenance de l'Exploitation chez Total, en charge des travaux de fabric maintenance (travaux PVV/STR).



Mes compétences :

Adaptabilité facile aux gens et aux méthodes

Adaptabilit� facile aux gens et aux m�thodes