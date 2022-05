Luigi MUZZALUPO

J'ai quitté ma Belgique natale après avoir exercé mon métier d'opticien pendant 7 ans.

Bien décidé à vivre de nouvelles expériences, j'ai tenté ma chance à Paris et j'ai intégré le service "verres correcteurs" de la société Oakley Europe afin de développer, principalement, le marché italien, mais aussi de travailler pour l'Espagne, le Benelux et la France.

Mes principales fonctions consistaient à aider les clients (opticiens) dans différents domaines, tels que: informations techniques, devis, délais de livraison, fabrication, esthétique des modèles et enfin la saisie des commandes sur le logiciel SAP.

Dans un deuxième temps, j'avais pour rôle d'assurer la coordination des différents services rattachés à mon département : service commercial, les représentants, la comptabilité, les transporteurs, contact quotidien avec le laboratoire en Irlande. J'épaulais ainsi les forces de vente sédentaires et mobiles en vérifiant le suivi des commandes clients.

Ce poste m'a donné la possibilité de former les membres de mon équipe qui n'avaient pas de formation en optique ; mes collègues ont ainsi pu s'appuyer sur moi et acquérir des connaissances.

J'étais l'interlocuteur du service communication et sport marketing pour traiter les commandes VIP : sportifs, journalistes, acteurs. Je m'occupais également des commandes privées de tout le personnel.

Mon implication a permis d'améliorer la qualité des produits sortants du laboratoire, et d'augmenter le chiffre d'affaires du service "verres correcteurs".



En février 2009 j'ai intégré le département "Administration Commerciale France" au sein de la société BBGR pour un CDD de 9 mois.

Cette experience m'a permis de comprendre les offres commerciales, le parametrages des conditions commerciales et l'application des contrats.

En dehors de mon périmètre de poste j'ai trouvé des solutions internes concernant des problémes d'avoirs concernant toutes les agences de France, l'application du n° Bl original sur un BL retour, et une nette amélioration sur des problèmes EDI pour un très grand client.



Toutes ces expériences m'ont montré mon attachement aux professions commerciales en B to B et B to C, et mon intéressement à l'amélioration des procédures et au service client.



En janvier 2010 j'ai intègré la société CooperVision en tant que délégué médical et commercial pour les départements 60, 80, 93 et 95. Poste très intéresant et diversifié car je visite aussi bien les ophtalmologistes que les opticiens. J'ai pour mission de développer la contactologie auprès de mes clients, de les former sur nos produits, de leur apporter des réponses techniques et/ou commerciales, de faire le liens entre eux et l'entreprise.



Depuis janvier 2014 j'ai intégré l'entreprise Johnson & Johnson Vision Care en tant que responsable ventes pour les départements 60, 80 et 95. J'ai pour mission de développer la contactologie auprès des clients, de les former sur nos produits, de leur apporter des réponses techniques et/ou commerciales, de faire le liens entre eux et l'entreprise.



En janvier 2015 j'ai obtenu la récompense "Président Club Johnson et Johnson vision care" un an après mon entrée dans le groupe.





Mes compétences :

Management

Vente

Négociation

Relation client

Suivi clientèle

Service client

B2B

Optique