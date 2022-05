Luigi ROMEO

1. Expérience Professionnelle



J'ai travaillé 15 ans dans le domaine des automatismes industriels chez Schneider Electric. J'ai eu différentes responsabilité au niveau marketing, vente et management général pour les constructeurs de machines industrielles, les distributeurs d'offres industrielles et les solution d'automatisme clefs en main.

Depuis janvier 2017, j'ai rejoint le groupe DESTIA DEVELOPPEMENT en tant que Directeur Général Opérationnel afin de structurer le groupe en forte croissance et intégrer les sociétés nouvellement acquises tout en mettant en place les outils digitaux qui vont nous aider dans notre mission d'enchanter nos bénéficiaires et nos intervenants. En 2017, Destia a eu 34% de croissance dont 18% de croissance organique et nous avons intégré 7 nouvelles acquisitions. Nos priorités pour 2018 sont de maintenir notre croissance tout en déployant notre stratégie digitale, renouveler notre processus qualité sur tout le réseau au travers d'audits (internes et externes) et consolider notre portefeuille de partenariats pour proposer une offre globale autours du maintien et de l'aide à domicile.



2. Formation



Ingénieur en Automatismes et Informatique Industriel de l'ENSISA de Mulhouse en France, mon parcours a été complété avec un Master of Science en Robotique et Automatismes de l'Université de Salford en Angleterre. J'ai également un Master en Management de l'EM Strasbourg en France.



Mes compétences :

Accounts Manager

Automation

Automatismes

Automatismes industriels

Business

Business development

Business development manager

Business developpement

Key Accounts

Management

Manager

Marketing

Marketing manager

Marketing produit

offer management

Problem solver

profitability

Schneider

Service oriented

Team Player

Télémécanique

Vente