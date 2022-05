Après 10 ans d ' expérience auprès d une société de nettoyage en tant que responsable technique et commercial , j ' ai pris la décision de me lancer et de me mettre à mon compte . Je réalise l ' entretien et le nettoyage de tous types de surface vitrée . Ma passion pour le bricolage me pousse à proposer aussi une multitude de petits travaux réalisés avec le plus grand soin.