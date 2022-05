Sandrine SARDELLA

Designer depuis plus de 10 ans, je suis aussi Directrice artistique et ce que j’aime appeler Designer full-stack senior (2D / 3D / Ui / Ux / web). J’ai une forte capacité d’adaptation et m’intéresse à tous les domaines.



Avec de nombreuses casquettes comme lead 2D/3D content, 2D/3D project manager, freelances manager. J’ai eu à ma charge toute une équipe de freelances spécialisés dans différents domaines ainsi qu’une équipe de développeurs (web, mobile, app, software). J’ai eu l’occasion de travailler sur de très nombreux projets variés.



Je gérai continuellement des freelances et m'occupai entièrement du contenu 2D/3D de nos produits Android. Ainsi que du design UI/UX, webdesign, illustration et validation artistique. J'intervins également au sein de notre équipe créa afin d'aider sur d'autres projets. Je travaillai aussi avec les webdesigners, développeurs web, intégrateurs, chef produit, projet et directeur créatif.



Le web, mobile, design... étants en constante évolution et étant très curieuse de nature, je reste toujours très attentive aux dernières tendances et contraintes des supports.



