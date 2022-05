Luinaud CHRISTOPHE

J'ai une solide Expérience en management commercial et en exploitation . Aujourd'hui Manager et Conseiller en Immobilier dans le réseau IADFrance . Secteur La Rochelle et Paris depuis 4 ans.





Management d'une équipe de 15 collègues , toujours en recherche sur toute la France de nouveaux talents

solide formation et excellente rémuneration pour qui veut bien travailler !!





Avant mon parcours à aussi été :



Directeur de Région dans la sécurite electonique Groupe Onet sécurité, avec une équipe de 110 personnes.



Responsable marketing communication et conception d'animation pour les ventes

comptoir auprés des distributeurs de materiel electrique Rexel Sonepar et independants.



Directeur d'agence Sté Hager Auvergne et Tours.



Gestion patrimoine clients et developpement, installateurs, BE ,



Mise en place des audits qualités Iso et CNPP



Disponible, mobile , curieux, rigoureux et respectueux des collaborateurs attaché à la valeur humaine.



Mise en place d'un nouveau projet pour 2012 dans le secteur de l'immobilier



Mes compétences :

Animation

Animation d'équipe

Commercial

Création

Electricité

Electronique

Encadrement

Gestion administrative

Immobilier

Installateur

Leader

Management

Management commercial

Réorganisation

Stratégie

Vente

Vente immobilier

Organisation

Gestion

Leadership