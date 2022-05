Je collabore avec l'entreprise Total depuis 1999 et pour Total en tant que salarié depuis 2002. Mes différentes expériences m'ont permis d'évoluer sur des postes de Directeur des ressources humaines à Caracas (Venezuela), de contrôleur interne puis de Directeur du département de contrôle interne et d'audit sur cette même entité. Je suis depuis 2013 délégué par Total Venezuela sur un poste d’Auditeur corporatif pour Total SA à Paris.



Je suis un expert des audits corporatifs et associatifs (joint venture) et tout autant sur les audits de contrôle interne sur l'ensemble des fonctions transversales à la gouvernance de la société (contrats, achats, logistique, marketing, finance, trésorerie, investissement, ressources humaines, HSEQ, SOX, SI, production, etc).

J'ai comme compétence première une forte adaptabilité sur des projets liés à la gouvernance des filiales et de l'entreprise Total.

Je manage et coordonne des équipes de spécialistes depuis plusieurs années . J'ai eu la responsabilité de diriger des départements RH et j'administre aujourd'hui des équipes de contrôleurs internes d'audit .



La société Total m'a donné la chance de pouvoir mettre en application mes compétences de logique, d'organisation et d'analyse sur des actions complexes et dont les résultats impactent directement la gouvernance des structures, depuis 17 ans. Elle m'a aussi permis de pouvoir valider ma motivation pour les contextes de travail multiculturels





Luis Aldrey .



Mes compétences :

Audit IT

Audit externe

Audit RH

Gestion de projet

Audit social

Audit financier

Audit interne

Ressources humaines

Gestion des ressources d'entreprises

Marketing stratégique

Direction de projet

Gestion des ressources humaines

Planification stratégique

Project Management Office

Gouvernance d'entreprise

Stratégie

Management

Planification de projet

Coordination de projets

Coordination de programmes

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Microsoft Office