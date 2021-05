Mathieu KRIEF

CHASSE RECRUTEMENT SOURCING

Alternative Expert propose sa prestation de coaching en orientation.



Etudiants profitez d'une expérience de 16 années sur l'orientation de jeunes diplômés, nous réalisons un coaching sur mesure et un bilan d'orientation ou de réorientation scolaire pour un tarif unique et compétitif.

Préparez vous dès aujourd'hui à réaliser la formation qui collera au plus prés de vos objectifs, compétences, et envies.



Coaching de cadres et ETAM, sur de la réorientation, sur la reconstruction des outils de recherches d'employeurs.

Placement d'étudiants en alternance en entreprise d'accueil pour écoles partenaires

Coaching d'étudiants de niveau 1à 3 , cadres et ETAM sur développement personnel professionnel







Création , gestion et organisation de techniques de recherche d'emplois pour étudiants , cadres et ETAM



Recrutements et chasses de cadres et ETAM



Je coach et place des étudiants de niveaux BTS à MBA , dans le cadre d'études en alternance .

Je travaille directement avec les étudiants sur un coaching et une aide à la recherche d'employeurs dans le cadre de contrats de travail liés aux études en alternance ( Contrat de professionnalisation , contrat d'apprentissage , période de professionnalisation , convention de stage alterné) .



Je trouve pour les entreprises les étudiants idoines aux objectifs de recrutement en alternance .



Mes tarifs sont adaptés aux budgets de mes écoles et entreprises partenaires .



Je réalise aussi le placement de cadres et ETAM en entreprises sur des profils Tertiaires .





