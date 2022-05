Luis ARIAS

Engagé dans la protection de l’environnement, j’ai suivi une formation générale dans la gestion des ressources naturelles, qui m’a menée vers une problématique essentielle : l’assainissement.



Afin d’approfondir mes connaissances sur ce sujet, j’ai mené un doctorat dont la thématique était le traitement des eaux usées par des écotechnologies (filtres plantés de roseaux). Au cours de ce projet de recherche, j’ai eu l’occasion d’acquérir une forte expérience de terrain et de développer plusieurs autres compétences comme la modélisation et la rédaction scientifique.



Actuellement je suis à la recherche d’un poste dans le traitement des eaux résiduaires qui me permettra d’appliquer mes connaissances et de continuer à en développer de nouvelles.



Mes compétences :

Modélisation hydraulique

Filtre plantés de roseaux

Traitement des eaux de pluie

Eau et assainissement