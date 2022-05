Luis ARIZAGA

Assidu, motivé, curieux et sérieux je suis une personne qui envisage des objectifs et trouve le moyen de les acquérir.



En cherchant toujours de progresser et m'instruire je suis des programmes de certifications professionnelles Juniper et Cisco en candidat libre. Je prépare actuellement le cursus CCNP Routing & Switching de Cisco à travers l'examen 300-101 ROUTE.



Intérêts:

- Travail freelance dans les réseaux et télécommunications.

- Infrastructure, télécommunications et réseaux.



Certifications:

- Cisco: CCNA (Routing & Switching)

- Juniper: JNCIA-Junos, JNCIS-Ent, JNCIP-Ent, JNCIS-QF, JNCI, JNCIS-SP.



Origine: Argentine

Permis pour travailler en France (titre de séjour)



Mes compétences :

Switching

Juniper

Routing

Cisco Certified Network Associate

MPLS

Autonomía

Riguroso