Je suis gérant de l'entreprise SARL Barros Electricité que j'ai créé en 2014



J'ai passé les huit premières années de ma vie professionnelle chez Eiffage Energie comme chef d'équipe.Fort de mon expérience a encadré du personnel et a géré mes chantiers en tertiaire et industriel j'ai voulu crée mon entreprise.



Je travaille avec des clients professionnels, des architectes et des particuliers.



Mes compétences :

Autonomie

Esprit d'équipe

Ambition

Electricité

Automatisme