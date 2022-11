Madame,Monsieur,



Face à un environnement concurrentiel agressif, la valeur de votre

équipe est évidemment primordiale. Il vous faut donc vous entourer

de collaborateurs performants et qualifiés.



Passionné depuis toujours par le management et la technique plus

particulièrement dans les domaines des travaux en électricité

industriel et grand tertiaire.



Ainsi grâce à ma formation, mais surtout à mon expérience

professionnelle dans les majors du secteur où j'ai acquis sans

conteste une parfaite maîtrise des outils ainsi que les techniques

liés à ces domaines.



De plus,les qualités tant personnelles, rigueur,sens du contact

professionnelles que j'ai développés jusqu'alors, tout autant

que ma passion pour mon métier, alliées à une excellente

connaissance du milieu, me portent à croire que je peux

efficacement vous aider au sein de votre entreprise, Je suis donc

persuadé que mon expérience et mon envie de faire évoluer ma

carrière peuvent vous servir et vous apporter autant que ce que

vous avez à m'offrir.



Aussi, je reste à votre disposition pour un entretien, afin que

nous approfondissions ensemble nos motivations communes.



Dans l'attente d'un contact prochain,cordialement.



Mes compétences :

Electricité GENERAL

Courant faible

Électricité industrielle

Fibre optique

Réseaux informatiques & sécurité