Luis BATISTA

Bonjour,



J'ai débuté dans le support clientèle en Angleterre puis à Gibraltar peu après avoir obtenu ma maîtrise. Après un retour à l'université, je me suis expatrié en Chine où j'enseigne depuis 3 ans le français et l'anglais.

Fort de ces expériences enrichissantes à l'étranger, je souhaite assumer des missions de formation linguistique en entreprise.



Je suis joignable à l'adresse suivante:



luisbatista[at]mail[dot]com



N'hésitez pas à m'ajouter à vos contacts.



Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à mon profil, et étudierai avec intérêt toute proposition.



Cordialement,





Luis



Mes compétences :

Multilingual

Datacenter

Multitasking

Project coordination

Liaison & Coordination

Multicultural environment

Translation

Monitoring

Customer Support

Technical translation

Technical Support

Teaching languages

trainer

Photographie

teacher

Français Langue Etrangère