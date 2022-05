Luis BUENO

Personne créative et dynamique, avec un bon sens relationnel, avec un parcours académique et professionnel pour:

- Conseiller en stratégie et développement des organisations.

- Analyser et Manager la performance (socio-économique et Financière).

- Mener des projets de certification sous référentiels Qualité ISO9001v2008 et système HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

- Former et conduite des équipes de travail.



Mes compétences :

Iso 9001

HACCP trainer

Management de la qualité

Management socio-économique

Management d'équipes

Management de projet

Développement

Management

Performance

Positive attitude