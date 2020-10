Rafael CLAVIJO

DAF, depuis fin 2016, au sein de l'Adapei 69 (Association départementale dans le Médico Social), j'ai réussi à concilier « compétences techniques financières » dans ma fonction managériale avec « valeurs humaines », liées à l'accompagnement de personnes en situation de handicap.



Attiré par les challenges ambitieux, qui demandent du leadership, dans des structures en évolution ou en transition, j'apprécie le travail d'équipe en mode «gestion de projet». Fusion de sous-groupes, scissions d'activité, changement de logiciels sont quelques exemples de projets que j'ai eu à mener ou auxquels j'ai participé.



J'ai une expérience significative du pilotage financier d'entreprises différentes que j'ai fait évoluer au sein d'équipes de travail multi-établissements et d'environnements complexes et exigeants.



Bilingue Franco-Espagnol, j'ai un savoir-faire professionnel dans des environnements hispaniques (Espagne et Mexique) à travers différentes expériences professionnelles (audit d'acquisition, fermeture de site, audit d'organisation, structuration financière).



Aujourd'hui, j'ai acquis une vision très large de l'entreprise en travaillant dans différents types d'environnements économiques (industrie, grande distribution, cabinet, association) mais aussi de management («personnalisé»/«matricielle»). J'ai ainsi développé une faculté d'adaptation et un haut degré d'analyse et de diagnostic.



Une formation pluridisciplinaire (technique, commercial et finance) complétée par un Diplôme d'Expertise-Comptable et une formation LEAN SIX SIGMA (formation «Green Belt» du groupe 3M) constitue le socle de cette expérience réussie.



Compétences clé :



Médico social, handicap, bilingue franco-espagnol, direction de projets complexes, management d'équipes pluridisciplinaires, conduite de missions à l'étranger, diagnostic et optimisation d'organisation, audit financier, accompagnement du changement, pilotage de projets informatiques, comptabilité, finance, contrôle de gestion, business partn