Luis CALDEIRA

Je travaille au sein du groupe Arkopharma depuis maintenant 14 ans plus une année d'intérim, ou j'occupe le poste Technicien d'activité production.

Je suis polyvalent sur tous les postes de mon service,bon pédagogue, très bon esprit d'équipe, motivé, bonnes connaissances BPF, ouvert à tout.

J'a suivi une formation en management (PNL) afin de confirmer mes acquis que j'ai pu avoir lors de mes précédents emplois.( Chef d'équipe chez Mareva piscines et filtrations, environ 45 personnes et responsable d'atelier chez Somacis ou j'étais programmeur numérique et responsable d'un atelier de 12 personnes).



Mes compétences :

Souriant