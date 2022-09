Stefaan JONCKHEERE

Actuellement en charge du secteur Provence-Alpes-Côte d'azur pour Niopharma distributeur PHarmaland. Ingénieur commercial informatique officinale depuis plus de dix ans et mes neuf années dexpérience au sein de lindustrie pharmaceutique, ainsi que cinq ans dans lassurance, mont permis de mettre à profit mes qualités relationnelles, ma ténacité, mon optimisme, et mon sens de lécoute.

Mon engagement pour aboutir à mes objectifs dans le respect de l'intérêt client, ainsi que de la politique commerciale de mon entreprise m'amène à croire en une bonne collaboration.

Prospecter, savoir écouter, prendre en compte les besoins et les contraintes de mes clients ou prospects pour leur proposer des solutions adaptées sont les qualités que jai développées dans mon poste actuel.

Par ailleurs, les formations continues dont jai bénéficié sur lenvironnement fiscal, social, comptable et juridique des entreprises sont des atouts supplémentaires. Je maîtrise les techniques commerciales sur le marché des professionnels et mes qualités relationnelles se traduisent par mes résultats commerciaux.



Mes compétences :

Commercial

Assurance vie

Formation

informatique

financement

Conseil