Nicolas JONCKHEERE

Je suis chercheur à l'Inserm UMR837 (recruté CR1 en 2012). Je travaille sur l'étude du rôle des mucines dans la pathologie du cancer du pancréas.

J'assure l'animation scientifique d'un groupe de recherche (6 personnes)



Expertise:

- Biologie moléculaire (PCR, qRT-PCR, retard sur gel EMSA, mutagenèse dirigée, immunoprécipitation de chromatine)

- Biochimie (western blotting, Immunohistochimie, Immunofluorescence)

- Biologie cellulaire (transfections cellulaires transitoires et stables, prolifération, migration, invasion, cytométrie en flux)

- Etudes in vivo (caractérisation de modèles murins transgéniques, habilitation à l'expérimentation animale)

- Régulation transcriptionelle et signalisation cellulaire (études promoteur, activité luciférase)

- Connaissance approfondie de la biologie du pancréas

- Connaissance approfondie des mucines (publications de 4 revues didactiques et 1 chapitre de livre)



Qualification aux fonctions de maître de conférences

Section 64 biochimie et biologie moléculaire

Section 65 biologie cellulaire



Anglais courant (j'ai vécu 2ans et demi aux USA)



Mes compétences :

Recherche

Biologie moléculaire

Biologie cellulaire

Gestion de projet