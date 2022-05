Marie-Claire STRAUB

Expérience de 11 ans dans le marketing, d'abord en tant que spécialiste du marketing de conquête (Lead Manager), puis en tant que directrice marketing

Maîtrise des leviers e-marketing : référencement payant, référencement naturel, e-mailing, affiliation, espace communautaire. Gestion de projet web et print, coordination avec les prestataires, recherche et negociation des parteneriats. A l'aise dans la stratégie, l'opérationnel, l'analyse et le management

Compétences également en conception-rédaction : emailing, mailing, catalogue, articles de sites web, guides... A l'aise dans l'operationnel comme dans l'analyse et le managementt



Mes compétences :

Rédacteur

Marketing

Google Adwords

Webmarketing

Web 2.0

Affiliation

Emailing