Je m’appelle Luis CAMEIRAO ARAUJO

J’ai 45 ans, je suis marié.



Je débute ma formation de technicien supérieur en logistique en octobre 2017 , pour l'achever avec succès, j'en suis sure en juin 2018.



Après une longue carrière militaire, je suis actuellement à la recherche d’un emploi dans le domaine de la logistique.



J’ai travaillé 23 ans dans l’armée française. Après une première expérience militaire au Portugal, je me suis engagé à la Légion Étrangère en 1995. Tout d’abord, en tant que fantassin, prenant assez rapidement la fonction de petit gradé/moniteur. Ensuite j’ai pris la fonction de chef de groupe et instructeur en techniques commando et forêt équatoriale. Un peu plus tard je suis devenu adjoint de section d’infanterie, puis à compter de 2012 chef de section infanterie et officier adjoint logistique.



Si je devais définir mes principales compétences, je choisirais :

- Fibre et une expérience managériales éprouvées.

- Expérience aguerrie dans la gestion des relations sociales.

- Exigeant et aimant manager tout en restant bienveillant.



Mon projet est d’intégrer une équipe en y apportant mon expérience et mes compétences tout en continuant à travailler dans un domaine qui me tient à cœur. En effet, ces 5 dernières années m’ont permis de m’épanouir et d’acquérir énormément d’expérience dans le domaine de la logistique



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel