Bonjour, ancien légionnaire en ce moment je travail comme menuisier ébéniste, mais j'ai aussi les connaissances et expérience en secourisme, bon niveau au montagne (skis, alpinisme) et en administration. J'ai aussi niveau 3 de plongé et B2 au chute libre. Je m'adapta à beaucoup des situations rapidement , je suis volontaire et très discipliné.



Mes compétences :

Santé

Administratif

Sport

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Immunization

Concerto