Luis CASTANHEIRA

Ingénieur R&D spécialisé en matériaux et électrochimie, je suis passionné par les innovations techniques et le développement de nouvelles technologies.



Avec l’émergence de l’hydrogène comme nouvelle source d’énergie, la société actuelle sera témoin d’une transition énergétique. L’avenir de la technologie de pile à combustible (PEMFC et autres) est prometteur au niveau écologique et peut être intégré dans différents secteurs de notre société où l’énergie est un facteur clé : le transport, l’habitation ou l’industrie. C'est pour toutes ces raisons que je souhaite contribuer à l’effort R&D pour introduire cette nouvelle solution énergétique au sein de notre société.



Mes compétences :

Résistance des matériaux

Électrochimie

Tribologie

Matériaux

Biomatériaux

Corrosion

Energies nouvelles