Luis COSTA VIEGAS

Actuellement responsable d’affaires, je suis à la recherche d'opportunités professionnelles dans le domaine de la maintenance et travaux d’éclairage public et signalisation lumineuse tricolore.



Titulaire d’un BAC professionnel, j'ai débuté ma carrière en tant que simple monteur électricien. Après une période en maintenance, j’ai rapidement été en charge de grands chantiers prestiges tel que l’aménagement de la couverture du canal Saint Martin à Paris 11 (début de l’éclairage de fontaines lumineuses par fibre optique) ou l’éclairage et la signalisation lumineuse du premier tramway d’Ile de France (T1 Bobigny-St Denis).

En passant par le poste de chef de chantier, puis conducteur de travaux j’ai été en charge de divers chantiers de mise en conformité SLT sur plus de 250 carrefours à feux pour des collectivités telles que les conseils départementaux, Communautés d’agglo, communes etc…

Devenu responsable d’affaire en 2005, j’ai géré plusieurs contrats de maintenance et dirigé tous les chantiers de travaux neufs attenants.

Manager jusqu’à 2 conducteurs de travaux et 25 agents, mon portefeuille d’affaires s’est élevé à 4M€ pour une vingtaine d’opérations en cours.

J’ai participé tout au long de ces années, à l’élaboration de réponses aux appels d’offres en tous genres et notamment à leurs chiffrages respectifs.

C’est aussi pourquoi je suis très attaché à toutes les règles de sécurité sur les chantiers, mais aussi au respect des normes environnementales (énergies renouvelables etc..).



J’ai 46 ans, 26 années d’expériences et j’ai pour ambition de venir m’installer dans le sud ouest .



Mes compétences :

Éclairage public