Diplômé d'un Master 2 Ecole de commerce et de quatre années d'expérience dans le domaine commercial, j'occupe aujourd'hui le poste d'ingénieur commercial dans le secteur informatique.



Résolument doté d'un tempérament « chasseur » et d'un esprit d’entreprise prononcé,mon relationnel, ma persévérance et ma forte capacité d'adaptation m'ont permis de progresser, d'évoluer dans mes fonctions et de renforcer mon sens des responsabilités.



Passionné par l'activité sportive et son actualité, elle est pour moi une source de motivation et d'inspiration.



N'hésitez pas à entrer en contact avec moi.



Luis Da Costa Tabosa.



Email: tabosa.luis@gmail.com

GSM: 06 22 71 35 65



Mes compétences :

CISCO SALES EXPERT

marketing

sport

informatique

datacenter

CISCO

persévérant

football

relationnel

ingénieur commercial

réseaux informatique