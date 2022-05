Luis DINIZ

En variant les expériences ( postes et responsabilités).

J'ai pu acquérir sinon pratiquer certaines compétences transversales .

Aussi je suis prêt à m'ouvrir sur d'autres secteurs d'activités et apporter mes compétences et mon expérience professionnelle pour relever de nouveaux challenges dans des postes de management d'équipe .

Je suis donc à la recherche d'un poste de responsable de production, chef de fabrication, et ouvert à toute autre proposition d'évolution que mon profil rendrait crédible.



Mes compétences :

Organisation - rigeur

Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Normes Qualité

Amélioration de la productivité