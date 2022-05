Plus de 10 ans d'expérience aux Services Généraux, dirigeant et coordonnant de multiples projets d'aménagements, de déménagements, et de services aux occupants.



Evoluant dans un milieu anglophone, un travail et une éthique forte, le sens des responsabilités, le goût du service, pragmatique, l’esprit d’équipe, un bon relationnel et la discrétion.



Garder les membres de l'équipe motivés afin réaliser les objectifs. Préparer des rapports d'activité et des études nécessaires aux améliorations du service et du site. Engagement pour la qualité.



Récemment Formé en Qualité Sécurité Environnement (diplôme de niveau II, Bac +3/+4), la maintenance de site, la sécurité, la santé et l'environnement des collaborateurs sont ma priorité.



Mon Cv détaillé : http://www.doyoubuzz.com/luis-filipe-da-silva-veloso



Mes compétences :

Services Généraux

Facility Management

Qualité

Hygiène

Technique

Sécurité

Santé au travail

Administratif

Environnement