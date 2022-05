Luis Filipe MARTINS

Un parcours atypique dans des structures ou le challenge et le changement sont omniprésents, j'aime l'humain.



J'ai débuté ma carrière chez Bouygues Télécom, acquis les règles du business et découvert cette envie de l'impossible, du challenge et de la création.

J'ai ensuite acquis la gestion des dossiers complexes, les montages de projets, la relation Grands comptes.

Puis la gestion des conflits, les marchés de niche à très forte valeur ajoutée, la création de produits nouveaux, la résilience et l'humilité..

Avec Puissance i, le redressement d'une structure, l'entrepreneuriat, la confiance, la stratégie et l'action opérationnelle, la direction tricéphale et le passage de relais.



A 36 ans, géologue de formation, j'ai abordé la partie théorique du management afin de pouvoir schématiser les process ayant conduit à l'échec ou à la victoire. Ma formation Essec m'a permis de comprendre et avancer avec des outils performants.



Entrepreneur, la reprise d'entreprises et la création 'from scratch' sont mon actualité. Franc et direct, je n'ai pas oublié que l'entreprise n'existe que par l'action des femmes et des hommes qui la constituent.