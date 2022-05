Luis FONSECA

Bonjour,

Je suis en charge de tout le développement commercial, sponsoring du Groupe SPORTING PARTNERS qui s'articule sur 4 axes principaux :

--- Intégration de VIP sportifs de Haut niveau dans des séminaires d'entreprise, salons, colloques, inauguration, ...

--- Développement de toute la Communication Officielle et Recherche de Sponsors pour des sportifs de haut niveau en activité et Consultants

--- Mise en place d’événements Sportifs à Haute Valeur Ajoutée

--- Services aupres des clubs sportifs autour de l'audit et Consulting Commercial, l'integration de sponsors, partenaires, l'optimisation des coûts,...



Je vous invite à découvrir nos deux sites :Array etArray

Belle journée