Luis GARCIA

Directeur Administratif et Financier.

Bilingue espagnol. En recherche active d'emploi. Réceptif aux nouvelles opportunités.



Expérience solide et variée dans le domaine administratif et financier depuis presque 15 ans au sein d'un cabinet d'expertise comptable et de grands groupes industriels et commerciaux.



Cette évolution de carrière et la confiance qu'on m'a accordé, m'ont permis de maîtriser des compétences métiers, de développer mon sens de l'analyse et de synthèse et d'élargir mes compétences managériales.



Proactif, rigoureux, force de proposition, doté d'une grande adaptabilité et d'un bon relationnel et véritable fédérateur, je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau challenge professionnel épanouissant.



Superviser la comptabilité, la fiscalité et la gestion des ressources humaines, optimiser la gestion de trésorerie, piloter ou participer à des projets de déploiement, animer des réunions de services, dresser des plans d'actions d'optimisation des processus dans le cadre du contrôle interne, piloter et renforcer le contrôle de gestion de l'entreprise, sont de nombreuses missions qui caractérisent mes différentes compétences.



Mon expérience dans de grands groupes internationaux m'ont permis d'établir des échanges linguistiques fréquents en espagnol, anglais et italien et de façon plus cordiales en mandarin.