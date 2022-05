Luis GAUTRAIS

Madame, Monsieur,



Actuellement en validation d’un diplôme de master 2 en tant que Manager en Ingénierie de l’Informatique (M2I).



Je souhaiterais intégrer une structure spécialisée dans le développement web afin de concevoir et développer les nouvelles applications de demain mais aussi perfectionner toujours davantage mes connaissances.



Mes trois années de formation, renforcées par de nombreuses périodes d’alternance en entreprise, m’ont permis d’acquérir et de développer les techniques et méthodes de conception et de développement de projets web. J’ai ainsi participé à l’élaboration de plusieurs projets web dans diverses technologies de programmation, allant de la programmation HTML5, CSS3 en passant par le PHP et le Framework Symfony pour terminer par la programmation J2EE avec Primefaces comme bibliothèque de composant.

Durant ces années, j’ai été en charge de la gestion de projets, de la partie technique, et évidemment de la programmation des lignes de codes nécessaires à la création de produits. J’ai également mené des études de faisabilité et leurs suivis jusqu’aux phases de test et de mise en production. Ces expériences ont confirmé mon intérêt quant au travail en tant que développeur web.



J’ai fait le choix de réorienter mon parcours professionnel vers des métiers de développement informatique. Dans cet objectif, j’ai donc opté pour le suivi d’une formation diplômante afin d’élargir mes compétences et obtenir une qualification dans le domaine.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Java

Doctrine

XML

Programmation orientée objet

JQuery

Cordova

Symfony2

Hibernate

Développement web

JavaServer Faces (JSF)

CSS 3

HTML 5

Maven

PHP

JavaScript

MySQL

SQL

Spring Framework

Java EE