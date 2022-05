Luis H GONZALEZ

Une méthode de trading sur n’importe quelle marche est une série de règles qui vous donnent un point d’entré, un point de stop et un ou plusieurs points de sortie. Si on n’a pas une méthode pour faire le trading (achat ou vente des touts les produits de bourse) on risque de continué à marcher sur le terrain marécageux des indicateurs, des nouvelles, des éventements, des conseilles de gourous, etc. et on fini par perdre de l’argent.

Si vous avez une méthode de trading ou vous vous intéresser à réussir un, je suis près à échanger des idées avec vous à ce sujet en faisant une comparaison des résultats (journaliers ou hebdomadaires xEx) entre ma méthode et la votre ou vos idées à ce sujet, sur la basse de que nous avons tous quelques choses à apprendre les uns des autres.

Si par contre vous ne vous intéressés pas au trading mais à l’achat ou vente de produits (par exemple l’or physique), je peux vous donner mon opinion sur l’opportunité de le faire.