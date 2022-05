Luis LERMOYER

Géographe de formation spécialisé dans la gestion du territoire, mes compétences relèvent des techniques cartographique et de SIG, mais aussi des techniques d'entretien et de communication. Par ailleurs, les connaissances en matières d'aménagements, de préservation et conservations de la nature sont connues tout comme celles des collectivités territoriales. Enfin j'ai acquis des connaissances juridiques concernant le droit public (droit administratif des biens, droit des services publics, droit des contrats publics, droit des collectivités spéciales), le droit privé (droit civil, droit international privé, droit du travail, droit des sociétés).



Mes études :



Master 2 Professionnel Espace et Milieux :

- Intervenants extérieurs qui traitaient des thématiques environnementales et de gestion de l'environnement (Fédération des PNR, Eiffage, Autorité environnementale, Commission nationale du débat public, DREAL...)

- Travailsur le terrain et en groupe (écriture de rapport pour le Parc Naturel Régional de Corse et pour l'Association marocaine Atawasol)

- outil : SIG

- organisation d'un colloque ( "responsabilités solidaires face à la résilience écologique")

- Stage de 6 mois obligatoire (Agence de l'Eau Seine Normandie)



Master 2 Recherche géographie environnementale:

- connaissances en termes de recherche (compte rendu d'ouvrage, poster scientifique)

- Savoir faire en termes professionnels (organisation d'un colloque par la promotion "La publicité "verte" dans l'agroalimentaire").

- mémoire sur la vulnérabilité socio-économique au risque de submersion marine dans le bassin d'arcachon



Master 1 Géographie des Pays Emergents et en Développement: - des connaissances sur les inégalités entre pays émergents.

- outil : SIG, Cartographie

- mémoire sur la gestion des risques naturels en Amérique Centrale



DELA Diplome d'étude latino américaine (IHEAL):

- Diplome de Bac +4

- connaissances générales sur l'amérique latine et notamment les risques, les relations économiques europe amérique latine.



L3 en Géographie en parcours aménagement :

- connaissances sur politique de la ville et aux acteurs qui la conduisent.

Outil : statistiques (excel) et de créer des cartes thématiques (philcarto, adobe illustrator), et de traiter des systèmes d'information géographique (map info).



Parcours de droit-AES :



Master 2 Professionnel Manager Territoriale

- connaissances juridiques : -droits des collectivités territoriales, Marchés publics, droit public immobilier

- connaissances en conception et évaluation des politiques publiques

- connaissance en management public

- connaissances en développement territorial : - politique sectorielle (définition, analyse, diagnostic territorial)

- compétences en gestion de projet



Master 1 AES spécialité administration générale et territoriale

- connaissance juridique : droit de l'aménagement, droit de l'urbanisme, droit des services publics, droit des contrats publics, droit public de la concurrence, droit de la fonction publique

- connaissances économiques : politiques économiques, économie régionale et aménagement, droit public de la concurrrence, comptabilité locale appronfondie

- connaissance en RH : cours ressource humaine

- outil : - statistiques

- Stage obligatoire de 8 semaines au sein du service des marchés publics de la ville de Châteauroux

- rapport sur la mise en application des connaissances et la réalité du terrain



L3 en droit parcours général :



- connaissance en droit public : droit administratif, droit constitutionnel, finance publique, droit administratif des biens, droit international public, droit de l'union européenne, droit des libertés publiques, droit fiscal

- connaissance en droit privé : droit civil, droit civil des biens, droit pénal, procédure pénale, droit des affaires, droit du travail, droit des sociétés, droit international privé,

Mes compétences :

Droit public

Études statistiques (spss)

Développement durable et gestion des risques

Cartographie SIG

Organisation d'évènements

Gestion et conduite de projet

Marchés publics