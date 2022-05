Luis-Miguel SANCHEZ

Passionné d'Informatique, autodidacte dans la création de site internet, j'ai souhaité m'orienter vers une carrière dans l’informatique et le numérique car c'est un secteur en perpétuelle évolution qui me passionne et qui met en jeu des nouvelles technologies, de nouveaux usages, de nouveaux développements. Je m'intéresse plus particulièrement à la création de sites Web et m'attache à leur rendre une plus grande visibilité, un design de qualité et un meilleur référencement.



Mes compétences :

CSS

XHTML

WordPress

Joomla

MySQL

Php

JavaScript

HTML5

Adobe Photoshop

Prestashop

CINEMA 4D

Adobe Premiere

Adobe Flash

Adobe After Effects

Bootstrap3