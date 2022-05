Luis PERDIGONES

Je travaille dans la tuyauterie industrielle depuis une trentaine d’années pour différentes sociétés telles que Sté SNIG, Sté MG, Sté SEITA, Sté BOCCARD, Sté AGENTIS, ARMAND INTER CHAUFFAGE, ENDEL.

Secteurs de l’industrie tels que chimie (ATO) , raffinerie (TOTAL FEYZIN 69), alimentaire (YOPLAIT 38), nucléaire (CENTRALE de ST ALBAN 38), cosmétique (L'OREAL 03) , pharmaceutique (SANOFI SANTE PHARMA, PASTEUR MERIEUX 69) et du bâtiment tels que chauffage climatisation (les hopitaux ST ETIENNE 42 et CLERMONT FERRAND 63), j’ai une grande connaissance des plans ainsi que des isométries



Avec une expérience en qualité de chef d'entreprise de 1988 à 1993 et de 1996 à 1999 comprenant 10 collaborateurs.



Mes compétences :

Gestion du personnel

Organisation

Organisation du travail

Rapports humains