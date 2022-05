Luisa LEAL

Je suis traductrice/adaptatrice (sous-titrage) pour la télévision et le cinéma. J'ai également travaillé pour le théâtre (surtitrage). Mes langues sont l'anglais, le portugais, l'espagnol et le français.



Je suis, en outre, réalisatrice (de films documentaires, de reportages musicaux et de fictions), ce qui m'amène à maîtriser certains outils de production et de post-production (Adobe Creative Suite, Final Cut Studio), de P.A.O. pour le traitement de l'image (Adobe Creative Suite) et de M.A.O. pour l'habillage sonore et la composition musicale (Cubase, Logic, Ableton Live, plugins...).



N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements ! A bientôt ;-)



Mes compétences :

Adobe Creative Suite 5

Scénario Audivisuel

Montage vidéo

Cadrage

Final Cut Studio

Photographie

Microsoft Office

Adaptation (sous/sur-titrage)

Adobe Lightroom

Nuendo

Cubase

Microsoft Windows

Mac OS X