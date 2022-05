Luissint DIDIER

Je suis dessinateur projeteur indépendant dans le domaine de la mécanique.

J'ai des compétences dans plusieurs secteurs tel que machine spéciale, nucléaire, offshore, ferroviaire, chaudronnerie, structure métallique, agroalimentaire, mais aussi la migration, numérisation, modélisation.



Ma rigueur, mon autonomie professionnelle, mais aussi mon esprit d'équipe et d'analyse me permettront de mener à bien les projets qui me sont confiés.



Mon expérience est également un atout sur lequel je peux m'appuyer pour vous proposer mon assistance technique dans votre secteur d'activité.



Mes compétences :

Inventor

Solidworks

CAO

Projeteur

DAO

Autocad

Ingénierie

Bureau d'études

PDM Pro