Luiz Félipe MARIA

Luiz felipe MARIA ancien technicien chez CULLIGAN ,38 ans , deux enfants , concubin depuis 15 ans , a la recherche d un emploi actuellement . aime relever les chalenges professionnels . Doter d une réel capacité d adaptation et qualifier de vénale chez CULLIGAN avec toujours le souci de la satisfaction clientèle .



Mes compétences :

Maintenance préventive et curative

conseil commercial au client

essai et verification de fonctionnement

etablissement de devis et rédaction de compte rend

réception et instalation d appareil

recherche de panne et résolution