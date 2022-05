Indépendant, réfractaire à presque toute contrainte, je suis totalement autodidacte.

Ayant beaucoup voyagé sous les tropiques (Afrique et Guyane française), mes dessins de forêt en ont nettement été influencés.

J'introduis depuis quelques années des elfes et des fées dans mes dessins.

Pendant un moment, je me suis un peu spécialisé dans le dessin en noir et blanc sans pour autant renier la couleur, dont je me sers pour aborder des thèmes différents.

Producteur de l'ombre depuis des années, pendant mon temps libre, j’essaye de sortir de mon trou depuis quelques années, pour me faire connaître...



De juin 2006 à septembre 2010 la trilogie BD « Syst » est sortie aux éditions DARIC... SF fantastique, avec une guérisseuse pour personnage principal dans un monde moyenâgeux forestier. J’ai un projet entamé de BD se passant au Puy en Velay au XIIIe siècle. mais je travaille tout d’abord une série de tableaux allant constituer un livre avec des textes illustrés sur les principaux événements au moyen nage…

et il faut avouer aussi que j'ai passé un peu de temps sur mes arcs et quelques dessins qui me passaient par la tête… en me mettant a la peinture a l’huile…





