Luka BOUMEDIENE

Très adaptable, avec un réel esprit d'entreprise, mon parcours professionnel est assez éclectique ce qui me donne une vraie force. J'ai mis mes principales expériences sur mon profil, mais j'ai aussi fait beaucoup de petits boulots pendant ma jeunesse (Restauration/ Boucherie/ Confection de bonbon/ Hôte d'accueil etc.).



Aujourd'hui encore je cherche à acquérir de nouvelles compétences, m'améliorer et partager ce que j'ai pu apprendre. Avec un attrait particulier pour le tourisme, je souhaite découvrir ce domaine pour un projet professionnel qui me tient à coeur.



Vous voulez profiter de mes qualités?



Il suffit de me contacter.



Luka B



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Merchandising

Intranet

Internet

FileMaker Pro for Windows

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Gestion

Management

Publicité

Techniques de vente

Accompagnement RH

Evénementiel

Prospection commerciale

E-commerce

Vente

Communication

Communication événementielle

Commerce international

Réseaux sociaux

Vente B2B

Négociation commerciale

Développement commercial

Commerce B2C

Veille

Gestion de la relation client

Gestion du personnel

Gestion des ressources humaines