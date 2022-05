Luka ZIVKOVIC

Je suis actuellement étudiant en Ecole Supérieure de Commerce à Grenoble Ecole de Management et passionné de Géopolitique depuis mon enfance. Fort d'un séjour d'un an à Londres, ou j'ai pu profiter d'une expérience dans une agence de Marketing se spécialisant dans la création et la conception de programmes de fidélité pour des entreprises de renom telles que Mastercard, Christies, Bank of Singapore etc. De plus, j'ai eu l'occasion de me rendre une année en Allemagne en tant qu'Assistant de Français dans un collège-lycée, ce qui m'a offert l'opportunité de me perfectionner en allemand. Je souhaite effectuer un Master se spécialisant vers les différents domaines du Marketing, du Management Interculturel et de la Stratégie d'entreprise en Double Diplôme avec l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques.



Ensuite, je profite de mes temps libres pour voyager. L'Europe ayant été vue et revue, je pense qu'il est important de partir à la découverte de nombreux pays par curiosité, ceci étant favorable à l'ouverture d'esprit et à la compréhension des différentes cultures et façons de vivre.



Enfin, je consacre une part importante de mon temps avec mes amis, avec lesquels nous sortons énormément, afin de rencontrer des personnes de divers horizons. Ayant le contact facile, il est très appréciable de communiquer avec des personnes partageant des expériences communes ou différentes, mais apportant toutes de la valeur ajoutée dans mon quotidien.







Mes compétences :

Leadership

Traduction

Motivation d'équipe

Organisation d'évènements

Demarche commerciale

Accueil téléphonique

Loyauté et fidelité

Stratégie marketing

Responsable

Relations internationales

Networking