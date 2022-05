Lukas JACQUELINE

Je suis Lukas, âgé de 17 ans, passionné par l’informatique et notamment sur le développement web depuis l’âge de 8 ans, je programme l’HTML5, le Javascript ainsi que le CSS3.

J’ai réalisé avec plaisir divers CMS wordpress et également un jeu nommé « Tibiland ». J’ai participé courant 2016 à plusieurs concours tel que Microsoft et IBM.



J’ai réalisé ma propre startup « Tibiland » où j’ai le plaisir de travailler avec 9 salariés sur un projet précis.



Actuellement en formation à l’école numérique Cefii d’Angers, je souhaiterais rejoindre une équipe motivée avec qui j’aurais grandement plaisir à travailler avec eux dans tout ce qui touche au développement web ( CMS, Html5, JS, CSS ).



♦ Réalisations / participations :



2010 : Création de mon jeu Tibiland.fr.

2015 : Réalisation de plusieurs vidéos avec plus de 200 000 vues.

Février 2016 : Participation au concours ImagineCups 2016 organisé par Microsoft.

Avril 2016 : Participation au concours IBM France à Paris.

Juin 2016 : Réalisation d’un CMS :Array



♦ Formations :



2016-2017 : Formation BAC +2 Webdesign - CEFII



♦ Compétences



• Rigueur et persévérance

• Est habitué à utiliser un ordinateur au quotidien

• A l'écoute des autres

• Travailler en équipe et partage des tâches

• Intéressé aux connaissances qui peuvent m’être transmise

Développeur spécialisé dans le front ( HTML5 , CSS3, Javascript, Jquery ).



Maîtrise des logiciels : Brackets, Sublime text, Putty, Filezilla, WinSCP, Wamp, Cinema4D, After effect, Photoshop, Illustrator & Premier pro.



Types de langage : Html , CSS, PHP, Javascript,Jquery.