Lukas LE CASTRAIN

Suite à une orientation plutôt axée sur les matériaux composites et l'aéronautique, je choisi de changer de cap en m'investissant dans le bâtiment et un stage dans une entreprise internationale (SNC-Lavalin), spécialisée dans ingénierie de construction et la maîtrise d'oeuvre.

Fort de cette expérience, je recherche activement un emploi dans le secteur du bâtiment, et pour faire valoir la formation généraliste de ma formation à l'ICAM, je souhaite pouvoir évoluer en maîtrise d'oeuvre, gestion de projet, par la suite.



Mes compétences :

Franchise

Objectivité

Pragmatisme

Relationnel