Jeune diplômé en Langue Française Appliquée, maîtrisant également les 5 autres langues étrangères (anglais, espagnol, portugais, italien et le polonais) cherche un poste dans une société internationale. J'ai une expérience dans la logistique et communication (13 mois) ainsi que dans l'hôtellerie (4 ans). Je suis disponible et très intéressé par une carrière en France ou à l'international.



