Depuis 15 ans j'ai travaillé dans les différentes entreprises minière en tant que technicien géologue (échantillonneur). Extraction mines d'or et de diamants à ciel ouvert la sierra leone , la Guinée Conakry et le Mali.durant la prospection, j'ai passé des formations sur le terrain avec des ingénieurs géologues, reconnaissance de zone, leonnage, échantillonnage (prélèvements et le mesure) des carottes pendant le forage cartographie ,la maîtrise et la pratique des appareils géologique etc...