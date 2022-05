Je m’appelle Luljeta Guri, épouse Levasseur. Je suis arrivée en France le 19 Avril 2011 étant mariée avec Thierry Levasseur, de nationalité française, depuis le 12 Mars 2011.

Je suis diplômée à la Faculté de Droit a l’Université de Shkodra (Albanie) * Luigj Gurakuqi* avec le titre de Juriste en l’année 2000. à la suite d'un cycle complet de 4 ans à la Faculté de Droit dans la branche Juridique.

Par décision du 08.07.2000 de la Commission d’Etat, j’ai reçut le titre : JURISTE .

Pendant mes études universitaires j’ai beaucoup appris sur le Droit National et le Droit Européen, et je peux aussi citer parmi les autres modules : Droit Financier , Droit Commercial, Droit International Public, Droit International Prive , Droit de l’Union Européenne, Droit Comparée ...



J'ai réalisé une équivalence complète à l'Université Paris Ouest de Nanterre en obtenant le Master 1 Droit des Affaires à la première session de 2016. En 2015, au Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, j'ai acquis des compétences supplémentaires dans le domaine bancaire et le domaine des assurances avec les modules « Economie Activités produits bancaires » et « Règlementation entreprise droit contrat d’assurance » ( dont Solvency I et II … ).



Avec mon double cursus, j'ai complété mes compétences juridiques en droit International Prive, Union Européenne et circulation, et développé des compétences en droit des Assurances, droit Immobilier, droit de la Concurrence, droit des Suretés, Droit fiscal des affaires.



Dans mon travail en tant que juriste, j’aime réfléchir, raisonner sur des solutions possibles adaptées au client, et garantir pour chaque partie signataire le respect du contrat, tout en restant en conformité avec les intérêts de mon employeur.



Je suis disponible immédiatement pour commencer ma nouvelle carrière professionnelle en France.



Mes compétences :

Conseils juridiques

Droit administratif

droit civil

Droit du travail

Informatique : Microsoft Word, Excel

Capacités oratoires

Coordination inter services

Plaidoirie

Droit des suretés

Droit de la concurrence

Droit international et de l’Union européenne

Droit des assurances

Droit fiscal

Droit des contrats

Droit immobilier

Droit public

Droit des sociétés

Gestion dossier contentieux