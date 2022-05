Lulu DES BOIS

Entrepreneur commerçante artisan depuis 2012, je me décide enfin à m'abonner sur viadéo afin d'élargir mon réseau professionnel au projet de développer ma micro entreprise en commerce sédentaire.



Je recherche essentiellement du conseil ( pour m'orienter le mieux possible ), dans les fillières indiqués dans mes centres d'intérêt, mais en somme : immobilier ( pour la localisation et implantation d'un local commercial ), en lien l'urbanisme ( pour les démarches d'enseigne par ex .. ) droit ( pour enrichir mes connaissances et droit à l'entreprise, stylisme ( pour élargir mes compétences en tant que créateur de vêtement, comptabilité et conseil financier, Assurance, E-commerce ( les métiers du web et du marketing étant aussi un + dans ma démarche d'entrepreneur )

La démarche peut s'avérer longue, et tous bons conseils dus a vos expériences pro et/ou personnel seront les bienvenues :)

Relations paranoïaque et/ou concurentiel s'abstenir. Restante ouverte au gérant ou ancien gérant ouvert d'esprit et souhaitant partager et/ou échanger vos propres expériences.

Au plaisir.





Mes compétences :

Dessin

Entrepreneuriat

Design graphique

Mathématiques

Marketing

Anglais