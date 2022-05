Lumeria-Leana DAVIDSON

Responsables d'une Organisation pluri-dixiplinaire, éprises de créativité et de résultats, nous travaillons dans les secteurs de la communication audio-visuelle, l'évènementiel,la musique,les arts.

NOTRE but: venir en renfort à l'Eglise,l'Education,les chrétiens en détresse, la Nature en souffrance et les rejetés de nos sociétés pour leur autonomie.



Les affaires font partie de nos activités, particulièrement celles concernant la vente et l'achat d'or et les matières précieuses, par notre Réseau de partenaires, toutes structures agréées.



Enfin, nous nous intéressons de près à toute activité commerciale susceptible d'alimenter nos Fonds: secteur de l'or et des pierres,vente et achat de produits alimentaires, cosmétiques, vestimentaires etc.



Notre moyen principal:

Un RÉSEAU d'affaires social avec un volet spécialement chrétien, respectueux d'une certaine étique,ouvert à tout citoyen du monde; travailleur ou paysan, groupe, entreprise/ institution conscient de la puissance et l'absolue nécessite de l'action conjointe, participative, pour S’ÉPANOUIR & RÉALISER TOUT PROJET.



N'hésitez pas à rejoindre ce RESEAU SPIRITUEL, SOCIAL et d'affaires

pour que de 500,1000, nous passions à des millions de sources de bénédiction les uns pour les autres.



