Bonjour à tous, je suis une jeune Infographiste de 28ans j'ai effectué quelques stages dans divers endroits aux multiples taches, je suis également professeur de formation, j'ai obtenu mon CAP en Juin 2017 et j'ai travaillé un an en temps plein avec des étudiants de 15 à 22 ans. L'expérience fut enrichissante et très positive.

Je suis actuellement en recherche d'emploi :)



Mes compétences :

2D

3D Studio Max

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

Balsamiq

SketchUp

ZBrush

Paint Tool Sai